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Patrícia Poeta estreia na Semana de Moda de Nova York após treino intensivo de passarela

Patrícia Poeta estreou na Semana de Moda de Nova York ao desfilar pela marca francesa de alta-costura Valerian Hughes Paris, momento que marcou a primeira participação da jornalista em um evento internacional de moda. Felipe Poeta, filho da apresentadora DJ, foi o responsável pela trilha sonora do desfile.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

Para a ocasião, Patrícia Poeta se preparou durante pouco mais de um mês, sob a orientação de Dinho Batista, instrutor que já trabalhou com nomes como Carol Trentini, Cintia Dicker, Marlon Teixeira, Emanuela de Paula, Francisco e João Hilbert. As aulas, realizadas diariamente por duas horas, concentraram-se na postura, no andamento, na posição das mãos e no uso do salto alto.

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A técnica aplicada por Dinho começa com exercícios na ponta dos pés e, em seguida, segue com o uso do salto agulha, com alongamento, equilíbrio e marcação de pisadas para desenvolver ritmo e precisão. Segundo o preparador, o processo costuma levar tempo até que a modelo assimile os movimentos, mas, no caso de Patrícia, o uso diário de salto alto há anos facilitou o aprendizado..

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Dinho descreveu Patrícia como uma aluna disciplinada e destacou que ela tem 'uma energia de 220 volts', o que, segundo ele, contribuiu para um processo de preparação sem grandes dificuldades. Parte do trabalho esteve voltada à redução da sensualidade natural da apresentadora, já que a versatilidade é um dos aspectos valorizados nas modelos de passarela, enquanto o esticamento das pernas também recebeu atenção especial durante os treinos.

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Patrícia já havia desfilado no Carnaval carioca, quando estreou como musa da Grande Rio, em 2025, mas, segundo Dinho, a experiência não se iguala à passarela de moda, que segue critérios próprios de postura e movimentação. O preparador explicou que, no desfile de moda, a caminhada é mais controlada, com menor movimentação do quadril e foco na postura, no ritmo e na precisão dos passos, enquanto o Carnaval permite uma expressão corporal mais ampla, de acordo com a dinâmica da apresentação.

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Para o preparador, um dos principais desafios de quem está aprendendo a desfilar é compreender que a moda também trabalha com propostas mais conceituais e excêntricas, nas quais a modelo pode precisar reduzir a expressão facial e adotar uma postura mais andrógina na passarela. Dinho ressaltou, porém, que essa não foi a proposta para Patrícia, convidada para o desfile justamente por sua trajetória como uma personalidade reconhecida do entretenimento, característica que, segundo ele, contribuíram

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Patrícia Poeta nasceu em 19 de outubro de 1976 e se formou em Comunicação Social pela PUC-RS, em 1998. A carreira na televisão começou na TV Bandeirantes, no mesmo ano em que se formou. Em 2000, a TV Globo contratou a jornalista, que iniciou na na previsão do tempo dos telejornais. Pouco depois, ela assumiu a bancada do 'SPTV' e do 'Jornal Hoje'.

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Ao longo da trajetória na emissora, Patrícia foi correspondente internacional nos Estados Unidos e apresentou o 'Fantástico' ao lado de Zeca Camargo. Em 2011, ela assumiu o comando do 'Jornal Nacional' ao lado de William Bonner, função que exerceu por três anos. Depois de passar pelo 'É de Casa', a jornalista assumiu o 'Encontro' em julho de 2022, no lugar de Fátima Bernardes.

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