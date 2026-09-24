Patrícia Poeta estreia na Semana de Moda de Nova York após treino intensivo de passarela

Para a ocasião, Patrícia Poeta se preparou durante pouco mais de um mês, sob a orientação de Dinho Batista, instrutor que já trabalhou com nomes como Carol Trentini, Cintia Dicker, Marlon Teixeira, Emanuela de Paula, Francisco e João Hilbert. As aulas, realizadas diariamente por duas horas, concentraram-se na postura, no andamento, na posição das mãos e no uso do salto alto.
A técnica aplicada por Dinho começa com exercícios na ponta dos pés e, em seguida, segue com o uso do salto agulha, com alongamento, equilíbrio e marcação de pisadas para desenvolver ritmo e precisão. Segundo o preparador, o processo costuma levar tempo até que a modelo assimile os movimentos, mas, no caso de Patrícia, o uso diário de salto alto há anos facilitou o aprendizado..
Dinho descreveu Patrícia como uma aluna disciplinada e destacou que ela tem 'uma energia de 220 volts', o que, segundo ele, contribuiu para um processo de preparação sem grandes dificuldades. Parte do trabalho esteve voltada à redução da sensualidade natural da apresentadora, já que a versatilidade é um dos aspectos valorizados nas modelos de passarela, enquanto o esticamento das pernas também recebeu atenção especial durante os treinos.
Patrícia já havia desfilado no Carnaval carioca, quando estreou como musa da Grande Rio, em 2025, mas, segundo Dinho, a experiência não se iguala à passarela de moda, que segue critérios próprios de postura e movimentação. O preparador explicou que, no desfile de moda, a caminhada é mais controlada, com menor movimentação do quadril e foco na postura, no ritmo e na precisão dos passos, enquanto o Carnaval permite uma expressão corporal mais ampla, de acordo com a dinâmica da apresentação.
Para o preparador, um dos principais desafios de quem está aprendendo a desfilar é compreender que a moda também trabalha com propostas mais conceituais e excêntricas, nas quais a modelo pode precisar reduzir a expressão facial e adotar uma postura mais andrógina na passarela. Dinho ressaltou, porém, que essa não foi a proposta para Patrícia, convidada para o desfile justamente por sua trajetória como uma personalidade reconhecida do entretenimento, característica que, segundo ele, contribuíram
Patrícia Poeta nasceu em 19 de outubro de 1976 e se formou em Comunicação Social pela PUC-RS, em 1998. A carreira na televisão começou na TV Bandeirantes, no mesmo ano em que se formou. Em 2000, a TV Globo contratou a jornalista, que iniciou na na previsão do tempo dos telejornais. Pouco depois, ela assumiu a bancada do 'SPTV' e do 'Jornal Hoje'.
Ao longo da trajetória na emissora, Patrícia foi correspondente internacional nos Estados Unidos e apresentou o 'Fantástico' ao lado de Zeca Camargo. Em 2011, ela assumiu o comando do 'Jornal Nacional' ao lado de William Bonner, função que exerceu por três anos. Depois de passar pelo 'É de Casa', a jornalista assumiu o 'Encontro' em julho de 2022, no lugar de Fátima Bernardes.