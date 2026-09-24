Marcos Caruso confirma retorno como Leleco em “Avenida Brasil 2”

Para se preparar para o papel, Caruso assistiu novamente a 'Avenida Brasil', que estava reprisando no 'Vale a Pena Ver de Novo', durante as tardes da emissora. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que pretende interpretar Leleco sem repetir a fórmula anterior. O artista disse não gostar da sensação de missão cumprida nem da certeza de já dominar tudo sobre um papel. Para ele, o intérprete não deve se limitar a padrões fixos.