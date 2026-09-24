Marcos Caruso confirma retorno como Leleco em “Avenida Brasil 2”

Para se preparar para o papel, Caruso assistiu novamente a 'Avenida Brasil', que estava reprisando no 'Vale a Pena Ver de Novo', durante as tardes da emissora. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que pretende interpretar Leleco sem repetir a fórmula anterior. O artista disse não gostar da sensação de missão cumprida nem da certeza de já dominar tudo sobre um papel. Para ele, o intérprete não deve se limitar a padrões fixos.
Depois da novela, Caruso viajará pelo Brasil com a peça 'Intimidade Indecente', ao lado da atriz Eliane Giardini. A montagem já foi apresentada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Portugal. Ele também dirigirá uma nova peça e escreve roteiros para televisão, cinema e teatro. Entre esses trabalhos estão quatro projetos ao lado do filho, Caetano Caruso, entre docudramas, dramas e comédias.
Caetano Caruso é diretor-geral da novela 'Quem Ama Cuida', da TV Globo. Pai e filho já trabalharam juntos nas novelas 'Elas por Elas' e 'Travessia', além do filme 'Depois Daquele Baile', de Roberto Bomtempo, no qual Caetano foi assistente de direção. O diretor é fruto do casamento de 20 anos entre Caruso e a atriz Jussara Freire, com quem o ator também teve a filha Mari Caruso.
O ator se define como uma pessoa curiosa e inquieta, que não consegue ficar parado. Por isso, não fica à espera de grandes papéis e costuma aceitar convites até para personagens pequenos. Caruso afirmou ainda não acreditar na existência de atores bons ou ruins, mas apenas em profissionais com mais ou menos recursos técnicos. Para ele, os papéis menores permitem ao profissional acumular experiência ao longo da carreira.
Em relação à vida pessoal, Caruso teve relacionamentos duradouros com quatro mulheres. Atualmente, vive um relacionamento de oito anos com o técnico de enfermagem Marcos Paiva. Em entrevista, afirmou estar feliz com os filhos, os netos, o marido e as ex-mulheres, com quem mantém amizade até hoje.
Nascido em 22 de fevereiro de 1952, em São Paulo, e criado no Rio de Janeiro, Caruso subiu aos palcos pela primeira vez aos 20 anos, mas acredita que sua vocação existe desde a infância. Aos oito anos, foi coroinha da igreja apenas para permanecer em cima do palco. Aos dez anos, porém, assistiu à montagem de 'My Fair Lady', estrelada por Bibi Ferreira e Paulo Autran, e se interessou pela atuação. Na época, recebeu incentivo da tia-avó.
Ao longo da carreira na TV Globo, o ator viveu personagens marcantes, como o advogado Raul, em 'Coração de Estudante', e Carlão, em 'Mulheres Apaixonadas'. Também deu vida a Alex, em 'Páginas da Vida', e esteve em 'Travessia' e 'Elas por Elas'. Além da atuação, trabalha como diretor, roteirista e produtor.