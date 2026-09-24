Ajulliacosta é indicada ao Grammy Latino com o álbum “Novo Testamento”

Nascida em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, com o nome de Julia Roberta da Costa Silva, a artista começou a carreira em batalhas de rap freestyle na cidade natal e lançou as primeiras faixas durante a pandemia. Ela começou a se destacar com o EP 'AJU', de 2022, que trouxe as faixas 'Homens Como Você' e 'Não Foi Do Nada'. No ano seguinte, lançou o álbum 'Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva', que ultrapassou 40 milhões de reproduções nas plataformas digitais.