Galeria Páprica: o tempero que dá cor e sabor aos pratos A páprica é um tempero feito de pimentões e variedades de pimentas secas, tudo moído. Sua origem está associada à América, mas foi na Europa, especialmente na Hungria e na Espanha, que ganhou destaque e se tornou ingrediente tradicional de diversas receitas. Por Flipar

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