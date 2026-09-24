Galeria Lenda do jornalismo, imortal da ABL e autor de obras marcantes: Zuenir Ventura morre aos 95 anos O jornalista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Zuenir Ventura morreu aos 95 anos nesta terça-feira, 22 de setembro, após mais de seis décadas dedicadas ao jornalismo, à literatura e à reflexão sobre o Brasil. Natural de Além Paraíba, em Minas Gerais, ele começou a carreira profissional em 1956, como arquivista da Tribuna da Imprensa, antes de conquistar espaço nas principais redações do país. Por Flipar

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