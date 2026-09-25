Letícia Colin e Michel Melamed reatam casamento, mas decidem morar em casas separadas

Para explicar a escolha, a atriz contou que Michel é organizado, enquanto ela se descreve como caótica. A organização da rotina é mais complexa por causa do filho pequeno do casal, Uri, mas o acordo tem funcionado para os dois. Uri nasceu em 2019 e já está adaptado à rotina.
A prática de morar em casas separadas mesmo durante um relacionamento é conhecida internacionalmente pela sigla LAT, abreviação de 'Living Apart Together'. Especialistas avaliam que o modelo pode favorecer pessoas que se sentem sobrecarregadas pela rotina doméstica tradicional, já que a distância física ajuda a preservar a individualidade dentro da relação.
Além disso, pesquisas apontaram que essa escolha costuma estar ligada a questões práticas e é mais comum entre jovens universitários e pessoas de perfil liberal. O formato também é adotado por idosos, divorciados e viúvos que desejam preservar a autonomia conquistada ao longo da vida.
Apesar da liberdade, o modelo pode trazer dificuldades, como o custo de manter duas casas e a necessidade de organizar melhor a rotina, principalmente quando há filhos. Especialistas também destacam que morar separado não elimina problemas emocionais. A relação ainda exige comunicação, confiança e dedicação para manter a proximidade entre o casal.
O relacionamento entre Letícia Colin e Michel Melamed começou em 2015. Os dois se conheceram durante a gravação do 'Bipolar Show', programa que ele apresentava. Ao final do encontro, trocaram o primeiro beijo e, a partir daí, começaram a namorar. Em julho de 2024, eles anunciaram a separação.
Durante o tempo separados, Letícia e Michel continuaram trabalhando juntos na adaptação para o cinema da peça 'Um Filme Argentino' e chegaram a fazer terapia de casal. Depois, a atriz definiu a tentativa de separação como 'fracassada'. Segundo ela, o tempo distante ajudou os dois a compreender melhor a relação.
Letícia Colin nasceu em 30 de dezembro de 1989, em Santo André, São Paulo, e iniciou a carreira de atriz nos anos 2000. Desde então, participou de produções como 'Chamas da Vida', 'Segundo Sol', 'Novo Mundo', 'Todas as Flores' e 'Onde Está Meu Coração'. Por essa última série, recebeu uma indicação ao International Emmy Award de Melhor Atriz, em 2022.