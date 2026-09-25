Celebridades e TV Letícia Colin e Michel Melamed reatam casamento, mas decidem morar em casas separadas Letícia Colin e Michel Melamed reataram o casamento no início de 2026, depois de quase dois anos separados, mas decidiram não morar na mesma casa. De acordo com Letícia, em entrevista ao programa 'Saia Justa', do GNT, a decisão tem como objetivo preservar o espaço individual de cada um. Por Flipar

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