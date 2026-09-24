Animais Curiosidades sobre diversas espécies de aves pelo planeta As aves estão presentes em quase todos os ambientes do planeta e surpreendem pela variedade de formas, cores e comportamentos. Algumas percorrem distâncias impressionantes; outras se destacam pelo canto, pela inteligência ou por habilidades pouco conhecidas. Nesta galeria, você vai descobrir curiosidades sobre diferentes espécies. Por Flipar

Imagem de GoodGallagher por Pixabay