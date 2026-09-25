Estilo de Vida Plantas que exigem apenas cuidados simples e que não precisam de poda frequente Manter um jardim bonito pode ser simples quando se escolhem plantas de crescimento autônomo que dão pouco trabalho. Esse tipo de jardinagem é ideal para pessoas com rotina agitada, que desejam beleza e praticidade sem comprometer a estética. Por Flipar

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