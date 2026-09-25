Animais Cães que latem muito: conheça as raças mais «falantes» Latir é uma das principais formas de comunicação dos cães, mas algumas raças são bem mais “falantes” do que outras. Instinto de alerta, energia, ansiedade, excitação e até características desenvolvidas ao longo de gerações podem influenciar esse comportamento. Conheça cães famosos pela tendência a latir, uivar ou fazer bastante barulho. Por Flipar

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