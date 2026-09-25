Cães que latem muito: conheça as raças mais «falantes»

Beagle — Alegre, curioso e muito sociável, o Beagle também está entre os cães mais vocais. Além de latir, costuma uivar e emitir sons prolongados, comportamento ligado à sua origem como cão de caça, criado para perseguir rastros e sinalizar sua localização aos caçadores.
Chihuahua — O tamanho diminuto não significa silêncio. Atento ao que acontece ao redor, o Chihuahua pode latir bastante diante de pessoas desconhecidas, ruídos e outros animais. É um cão vigilante e costuma usar a voz rapidamente quando percebe alguma mudança no ambiente.
Yorkshire Terrier — Pequeno, esperto e cheio de personalidade, o Yorkshire conserva características dos terriers, originalmente desenvolvidos para caçar pequenos animais. É bastante alerta e pode reagir com latidos a movimentos, visitas, barulhos ou qualquer situação que desperte sua atenção.
Spitz Alemão (Lulu da Pomerânia) — Muito atento e ligado aos tutores, o pequeno Spitz Alemão costuma perceber rapidamente a aproximação de pessoas e sons diferentes. Essa característica faz dele um eficiente cão de alerta, mas também pode resultar em uma frequência considerável de latidos.
Dachshund — O popular “salsicha” foi desenvolvido para a caça e precisava ser corajoso, persistente e capaz de alertar os caçadores durante a perseguição. Mesmo como animal de companhia, mantém forte instinto de vigilância e pode latir bastante diante de estímulos externos.
Schnauzer Miniatura — Inteligente, ativo e vigilante, costuma estar sempre atento ao ambiente. A raça tem histórico ligado ao trabalho em fazendas e ao controle de pequenos animais, e sua disposição para dar o alerta permanece forte. Campainhas, visitantes e movimentos diferentes podem provocar latidos.
Jack Russell Terrier — Energia é uma das marcas desse pequeno terrier, desenvolvido originalmente para auxiliar na caça à raposa. Muito atento e destemido, pode recorrer aos latidos quando está excitado, percebe algo diferente ou precisa gastar energia, especialmente se não recebe estímulos suficientes.
Fox Terrier — Ágil, curioso e bastante ativo, também carrega uma forte herança de cão de caça. Sua atenção constante ao que acontece ao redor pode torná-lo bastante vocal. Movimento de pessoas ou animais, novidades no ambiente e excitação são alguns dos estímulos para os latidos.
Basset Hound — Apesar da aparência tranquila, o Basset Hound pode surpreender pela potência da voz. Como outros cães farejadores, foi desenvolvido para seguir rastros e comunicar sua presença durante a caça. Além dos latidos, é conhecido por produzir uivos longos e bastante sonoros.
Husky Siberiano — Aqui há uma diferença curiosa: o Husky nem sempre se destaca pela quantidade de latidos, mas é extremamente vocal. A raça é famosa pelos uivos, gemidos e sons variados que parecem uma verdadeira “conversa”, usados principalmente para chamar atenção e expressar excitação ou outras necessidades.