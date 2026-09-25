Galeria Sítio natural de Minas Gerais, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu integra lista da UNESCO O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado no norte de Minas Gerais, é oficialmente reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura . O título foi concedido em 13 de julho de 2025. Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo