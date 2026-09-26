Celebridades e TV

Edson Celulari comenta sobre fim dos contratos de exclusividade na televisão: ‘Tempos são outros’

Celulari afirmou ter sido 'muito feliz' durante esse período e considerou que a exclusividade era vantajosa por garantir acesso a uma estrutura de produção de alta qualidade: 'Compensava porque você ficava disponível a uma produção, a melhor produção do país, onde tinha uma rotatividade daquele elenco em produtos de muita qualidade.'

Por Flipar
Reprodução/TV Brasil

Ao longo dos anos 1980, ganhou destaque em produções como 'Guerra dos Sexos', 'Cambalacho', 'Sassaricando' e 'Que Rei Sou Eu?'. Em 1992, viveu uma fase marcante ao protagonizar 'Deus nos Acuda', período em que conheceu a atriz Claudia Raia, com quem se casou e teve dois filhos.

Reprodução/TV Globo

No ano seguinte, assumiu seu primeiro protagonista no horário nobre, como Raimundo Flamel em 'Fera Ferida'. Sua carreira também inclui trabalhos de destaque em 'Decadência', de 1995, 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', de 1998, 'América', de 2005, 'A Força do Querer', de 2017, e 'O Tempo Não Para', de 2018.

Reprodução/TV Globo

No cinema, participou de filmes como 'Ópera do Malandro', de 1986, enquanto nos palcos atuou em montagens como 'Calígula' e 'Nem Um Dia se Passa sem Notícias Suas'. Seu trabalho mais recentes na televisão foi em 'Fuzuê', exibida pela Globo em 2023, na qual interpretou Nero, proprietário da loja que dá nome à novela.

Reprodução/TV Globo

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