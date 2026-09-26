Edson Celulari comenta sobre fim dos contratos de exclusividade na televisão: ‘Tempos são outros’

Ao longo dos anos 1980, ganhou destaque em produções como 'Guerra dos Sexos', 'Cambalacho', 'Sassaricando' e 'Que Rei Sou Eu?'. Em 1992, viveu uma fase marcante ao protagonizar 'Deus nos Acuda', período em que conheceu a atriz Claudia Raia, com quem se casou e teve dois filhos.
No ano seguinte, assumiu seu primeiro protagonista no horário nobre, como Raimundo Flamel em 'Fera Ferida'. Sua carreira também inclui trabalhos de destaque em 'Decadência', de 1995, 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', de 1998, 'América', de 2005, 'A Força do Querer', de 2017, e 'O Tempo Não Para', de 2018.
No cinema, participou de filmes como 'Ópera do Malandro', de 1986, enquanto nos palcos atuou em montagens como 'Calígula' e 'Nem Um Dia se Passa sem Notícias Suas'. Seu trabalho mais recentes na televisão foi em 'Fuzuê', exibida pela Globo em 2023, na qual interpretou Nero, proprietário da loja que dá nome à novela.