Celebridades e TV Edson Celulari comenta sobre fim dos contratos de exclusividade na televisão: ‘Tempos são outros’ Celulari afirmou ter sido 'muito feliz' durante esse período e considerou que a exclusividade era vantajosa por garantir acesso a uma estrutura de produção de alta qualidade: 'Compensava porque você ficava disponível a uma produção, a melhor produção do país, onde tinha uma rotatividade daquele elenco em produtos de muita qualidade.' Por Flipar

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