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Vídeo que mostra casal de tucunarés protegendo filhotes no norte do Tocantins chama atenção na internet

Um registro curioso que mostra um casal de tucunarés protegendo os próprios filhotes no Balneário Tiraressaca, em Sampaio, no norte do Tocantins, chamou atenção na internet. A cena foi capturada pelo produtor rural Moura Júnior, que avistou os peixes de uma ponte no dia 10 de setembro.

Por Flipar
Reprodução/Arquivo pessoal

Segundo o biólogo Hugo Buratti Neto, que foi consultado pelo g1, trata-se de um casal de tucunarés-azuis (Cichla piquiti), espécie em que macho e fêmea participam da proteção da prole. Ele explicou que os peixes costumam escolher áreas de águas tranquilas para construir os ninhos e aumentam os cuidados com os filhotes para favorecer sua sobrevivência.

Reprodução/Arquivo pessoal

Os tucunarés vivem principalmente nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco, além de outras áreas da região amazônica. O nome tucunaré tem origem indígena e costuma ser associado a diferentes espécies conhecidas por suas cores e pelo comportamento predatório.

Wikimedia Commons/Karelj

Esses peixes apresentam corpo robusto, cabeça grande e uma boca ampla, características que facilitam a captura de presas. A coloração varia conforme a espécie, a idade e o ambiente, mas muitas variedades exibem tons amarelados, esverdeados ou azulados, além de manchas escuras no corpo.

iNaturalist/Ong Jyh Seng

Algumas espécies podem atingir mais de um metro de comprimento e pesar vários quilos. A alimentação inclui principalmente outros peixes, mas também pode envolver crustáceos e pequenos animais aquáticos. Os tucunarés possuem comportamento territorial e defendem áreas específicas, sobretudo durante o período reprodutivo.

Wikimedia Commons/ANTONIO CARLOS AMARANTE

A reprodução ocorre em locais escolhidos pelo casal, que prepara e protege uma superfície para a deposição dos ovos. Depois da eclosão, os adultos permanecem próximos à prole e ajudam a protegê-la contra predadores. Esse cuidado parental é uma das características mais marcantes desses peixes.

Wikimedia Commons/JSutton93

Por causa da força e dos ataques vigorosos à isca, o tucunaré é muito valorizado na pesca esportiva. Algumas espécies também possuem importância na alimentação de comunidades ribeirinhas e no comércio de pescado. A introdução de tucunarés em ambientes onde não são nativos, porém, pode causar impactos sobre espécies locais, pois eles ocupam o topo da cadeia alimentar em muitos desses ecossistemas.

Wikimedia Commons/Tylwyth Eldar

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