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Qual é o melhor adubo para suas plantas? Conheça 8 opções e saiba quando usar cada uma

Adubar pode ajudar no crescimento, na floração e na produção de frutos, mas cada planta tem necessidades diferentes. Há opções que melhoram o solo e outras que fornecem nutrientes de forma mais concentrada. Veja a seguir como funcionam oito tipos de adubo e quais cuidados merecem atenção

Por Flipar
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Composto orgânico - Produzido pela decomposição de restos vegetais e outros materiais orgânicos, ajuda a melhorar a estrutura do solo e sua capacidade de reter água. Também libera nutrientes gradualmente. É uma opção para preparar canteiros e enriquecer a terra do jardim.

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Húmus de minhoca – É o material resultante da transformação de resíduos orgânicos pelas minhocas. Pode ser misturado à terra de vasos e canteiros, contribuindo para a fertilidade e as condições do solo. Sua composição varia conforme os materiais usados na produção.

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Esterco curtido – O esterco bovino ou de aves pode fornecer matéria orgânica e nutrientes ao solo, desde que esteja bem curtido ou tenha sido processado. O material fresco exige cuidado: quando mal curtido, pode prejudicar sementes e plantas jovens.

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Bokashi – Feito com uma mistura fermentada de farelos e outros ingredientes orgânicos, é usado para fornecer nutrientes ao cultivo. A composição muda de um produto para outro. Por isso, vale conferir o rótulo antes de aplicá-lo em vasos ou canteiros

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Farinha de ossos – É um adubo de origem animal usado principalmente como fonte de fósforo. Pode ser útil quando o cultivo precisa desse nutriente, mas aplicá-la sem necessidade não garante mais flores ou frutos. A análise do solo ajuda a orientar a escolha.

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Torta de mamona – Esse subproduto da produção de óleo de mamona é utilizado como adubo orgânico. Em casas com cães ou gatos, porém, requer atenção especial: a ingestão pode causar intoxicação. Nesse caso, é mais prudente escolher outra opção para vasos e jardins ao alcance dos animais.

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Adubo NPK – A sigla indica três nutrientes presentes no produto: nitrogênio, fósforo e potássio. As proporções variam conforme a fórmula, então não existe um NPK ideal para todas as plantas. O rótulo e, quando possível, a análise do solo ajudam a evitar aplicações desnecessárias.

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Fertilizante líquido – É prático para a adubação de plantas cultivadas em vasos, mas sua composição também varia. Alguns produtos precisam ser diluídos antes do uso. Respeitar a dose e a frequência indicadas no rótulo é essencial, pois adubo em excesso pode prejudicar o cultivo.

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