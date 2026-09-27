Estilo de Vida Qual é o melhor adubo para suas plantas? Conheça 8 opções e saiba quando usar cada uma Adubar pode ajudar no crescimento, na floração e na produção de frutos, mas cada planta tem necessidades diferentes. Há opções que melhoram o solo e outras que fornecem nutrientes de forma mais concentrada. Veja a seguir como funcionam oito tipos de adubo e quais cuidados merecem atenção Por Flipar

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