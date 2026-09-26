Galeria Crise do clima pode deixar o maior lago da Califórnia ‘inabitável’ para espécies O maior lago da Califórnia, nos Estados Unidos, tem passado por uma das situações mais críticas desde seu surgimento, em 1905.Chamado de 'Salton Sea', o lago cobre uma área de 979 km², tem 56 km de extensão e está situado a 65 metros abaixo do nível do mar. Por Flipar

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