São Cosme e São Damião: conheça a história dos santos e a tradição dos saquinhos de doces

Segundo a tradição cristã, Cosme e Damião eram irmãos gêmeos. Venerados como mártires pela Igreja Católica, teriam sido mortos no início do século IV por se recusarem a renunciar à fé em Cristo.
Segundo a tradição, Cosme e Damião exerciam a medicina sem cobrar dos pacientes. Por isso, são considerados padroeiros dos médicos. Na imagem, uma obra portuguesa produzida entre 1530 e 1532 retrata os santos cuidando de um paciente
A tradição de distribuir doces no dia de Cosme e Damião está ligada ao encontro da devoção aos santos com religiões de matriz africana. Os irmãos foram associados aos Ibejis, ligados à infância. Por isso, em muitas comunidades, a data é celebrada com a entrega de guloseimas às crianças.
Balas, pirulitos, paçocas e outras guloseimas costumam encher os saquinhos distribuídos no dia de Cosme e Damião. A mistura varia conforme a região e quem prepara os presentes, mas há doces que aparecem com frequência nessa tradição. Veja a seguir alguns dos favoritos da garotada.
Suspiro - Doce feito de claras de ovos e açúcar. Assado no forno, adquire consistência sólida. E esse formato de gotinha é o mais popular.
Cocada - Doce feito à base de coco, tradicional em várias regiões do mundo, especialmente na América Latina e em Angola. Para dar sabores variados à cocada, podem ser acrescentadas polpas de frutas.
Doce de Leite - Doce à base de leite e açúcar e tradicional em vários países da América Latina. A versão dura, cortada em pedaços, é frequente nos saquinhos de Cosme e Damião.
Pingo de leite - Essa guloseima tem como principal característica a consistência dura externa e o doce de leite cremoso por dentro.
Pé-de-Moleque - Doce típico da culinária brasileira, feito a partir da mistura de amendoim torrado com rapadura. Surgiu em meados do século XVI, com a chegada da cana-de-açúcar ao Brasil.
Jujuba - Doce gelatinoso, comum em festas infantis, de cores diversas, revestido por açúcar. Geralmente no formato de gota.
Delicado - Confeito em forma de pequenos cilindros, feitos de açúcar e amido de milho, coloridos e com sabores artificiais, populares como as jujubas.
Puxa-puxa - Caramelo feito de melado, açúcar cristal, açúcar invertido e glicose. Ele estica quando é mordido e puxado, divertindo as crianças.
Mariola - Doce tradicional brasileiro. É feito com banana, caju ou goiaba seca. Tem vários formatos e pode levar açúcar por fora ou não. Há também as versões diet. Mas a garotada quer mesmo é com açúcar.
Bananada - É a mariola de banana, a mais popular. Feita com polpa de banana e açúcar, remonta à época da escravidão, quando bananas muito maduras, descartadas pelos senhores de engenho, eram aproveitadas pelos escravos. A melhor banana para doce é a prata.
Doce de abóbora - Esse doce muito popular em forma de coração também tem uma versão que substitui a abóbora por batata doce. Ambos estão entre os preferidos da garotada. E também são vendidos no formato retangular.
Maria-Mole - Doce típico brasileiro, feito com açúcar, claras em neve, gelatina incolor e – opcionalmente – coco ralado para a cobertura. Depois de pronto fica mole, com a consistência esponjosa semelhante à do marshmallow, mas não pegajosa.
Balas - Guloseima de diversos sabores, tamanhos e cores, embrulhada em papel ou plástico, que costuma ser vendida nas lojas por um valor baixo (embora já haja algumas marcas mais caras). Extrema variedade de opções.
Balas de gelatina - Guloseimas gelatinosas, de consistência que varia: pode ser similar à da jujuba, mais macia, ou com consistência mais rígida, que exige mastigação demorada. Tem vários formatos, cores e sabores.
Paçoca - Doce feito de amendoim moído, açúcar e sal. Algumas receitas adicionam farinha de milho, de aveia ou de mandioca. É típica da culinária caipira brasileira.
Pipoca doce - Os populares sacos de pipoca açucarada são baratos e têm o efeito do Bis. A garotada sempre quer comer mais.
Pipoca de arroz (Cocô de rato) - É uma pipoca, só que miudinha, apelidada de arroz de rato ou cocô de rato. Muito popular.
Pirulito -Confeito, em várias formas, cores e sabores, colocado num palito de madeira ou plástico. Foi criado nos Estados Unidos e se popularizou pelo mundo.