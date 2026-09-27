Estilo de Vida São Cosme e São Damião: conheça a história dos santos e a tradição dos saquinhos de doces No Brasil, 27 de setembro é marcado pela tradição de distribuir saquinhos de doces em homenagem a São Cosme e São Damião. A data celebra os dois santos na devoção popular e também é uma ocasião para as crianças receberem guloseimas. Por Flipar

Divulgação Doce Festa