Mistério das ‘Espadas Ulfberht’ ainda desafia arqueólogos mil anos depois

Descobertas em escavações arqueológicas espalhadas pela Escandinávia, Alemanha e regiões do Leste Europeu, elas despertam interesse até hoje por apresentarem características muito avançadas para os padrões metalúrgicos medievais.
A inscrição “+VLFBERH+T”, gravada nas lâminas, é um dos mistérios dessas espadas. Não há consenso sobre seu significado: ela pode indicar um artesão, uma oficina ou uma tradição familiar. Em qualquer hipótese, o nome ficou associado à produção de espadas de alta qualidade.
Análises de algumas espadas Ulfberht encontraram aço mais refinado que o comum na Europa medieval. Certas lâminas tinham poucas impurezas e maior teor de carbono. Essas características podiam favorecer a dureza e a resistência da arma.
A tecnologia necessária para produzir esse tipo de aço era extremamente avançada para o Ocidente medieval. Alguns estudiosos acreditam que os ferreiros utilizaram métodos semelhantes aos empregados na fabricação do chamado aço de cadinho, processo raro na Europa daquele tempo.
A qualidade do aço de algumas espadas Ulfberht sugere técnicas de produção sofisticadas. Há hipóteses de que parte do material tenha chegado por rotas comerciais ligadas à Ásia Central. Uma possível relação com o aço wootz, produzido na Índia, ainda é debatida.
O prestígio dessas armas era tão grande que surgiram imitações ainda na Idade Média. Arqueólogos encontraram exemplares com inscrições copiadas de forma errada e produzidos com metal inferior, sinal de que o nome Ulfberht já carregava valor simbólico e status militar há mais de mil anos.
As peças consideradas autênticas pertenciam a uma elite guerreira e representavam riqueza, influência e poder político. Em uma sociedade onde armas de qualidade custavam caro, possuir uma espada desse tipo funcionava como demonstração clara de elevado prestígio social.