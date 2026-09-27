Galeria Pseudofrutos: cinco alimentos que escondem uma surpresa botânica Na linguagem do dia a dia, chamamos de fruta a parte da planta que comemos. Para a botânica, porém, a classificação depende de como essa estrutura se formou. É por isso que algumas frutas conhecidas recebem o nome de pseudofrutos. Por Flipar

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