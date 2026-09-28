Celebridades e TV Alessandra Negrini será uma das protagonistas da próxima novela das 19h da Globo Alessandra Negrini foi confirmada como uma das protagonistas da próxima novela das 19h da TV Globo. Criada por Daniel Ortiz, a trama será ambientada na cidade de São Paulo e tem, por enquanto, o título provisório de 'Elas que Lutem'. A produção tem estreia prevista para março de 2027 e deve substituir 'Por Você' na faixa horária. Por Flipar

Reprodução / Instagram