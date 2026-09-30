Estilo de Vida Rust-out: entenda como a falta de estímulo no trabalho pode afetar o bem-estar O rust-out vem sendo descrito como o “primo silencioso” da burnout — não por excesso de trabalho, mas por falta de estímulo e propósito.Nesse quadro, profissionais mantêm a rotina “no automático'. Por Flipar

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