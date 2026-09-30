Pequena no tamanho, grande na fé: conheça a capela considerada a menor da América Latina

A capela fica no bairro São Pedro, em Siderópolis, sul catarinense, às margens da Rodovia Municipal Agostinho Tomasi. Ela está inserida em um espaço de preservação ambiental e contemplação espiritual: o Aguaí Santuário Ecológico.
A capela comporta no máximo três pessoas por vez, tornando a visita peculiar e silenciosa. O interior é decorado com desenhos à tinta delicados e expressivos da artista Caturra, que retratam a fé e a simplicidade de São Francisco de Assis, além de esculturas do artista Galante, de Criciúma.
Movido por sua devoção e sensibilidade estética, o artista Nicola Gava idealizou o espaço para harmonizar fé, arte sacra e o ambiente natural, transformando apenas quatro metros quadrados em um templo de contemplação e beleza.
A escolha do terreno teve significado espiritual, com árvores que simbolizam paz: figueiras e oliveiras. Durante a limpeza do terreno, surgiram elementos naturais que tornaram o ambiente ainda mais acolhedor e místico, como fontes de água e pedras naturais.
A construção da capela foi feita com materiais simples e sustentáveis, como pedra, madeira, cerâmica e vidro. O objetivo foi refletir a humildade de São Francisco e a rusticidade da região. Empresas e moradores contribuíram com itens como o sino, o piso e esculturas sacras.
Essa união fortaleceu o vínculo entre arte e comunidade, transformando o templo em um símbolo coletivo de fé e identidade cultural. Cada elemento decorativo tem uma história, reforçando o caráter coletivo e afetivo da construção.
Como símbolo de identidade local, a capela se tornou um ícone de Siderópolis. A cidade teve sua colonização iniciada por imigrantes italianos em 1891. Antes chamada Nova Belluno, recebeu o nome atual em 1943. Sua história é marcada pela mineração de carvão e pela herança cultural italiana.
A capela, com sua arquitetura singular e riqueza artística tornou-se referência em projetos educativos voltados à arte sacra e à preservação cultural. Sua originalidade passou a inspirar artistas, estudantes e pesquisadores sobre o uso de espaços pequenos para projetos com significado grandioso.
Responsável pelo santuário, Albertino Ferreira, o “Beto”, disse que muitos visitantes fazem pedidos e relatam graças recebidas após visitar a capela. O Aguaí Santuário Ecológico, onde fica a igrejinha, tem ingressos de R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de 4 a 11 anos e idosos.
A menor igreja da América Latina é, portanto, um testemunho de como a fé pode se manifestar em espaços simples, mas profundamente significativos.