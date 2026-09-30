Galeria Pequena no tamanho, grande na fé: conheça a capela considerada a menor da América Latina Reconhecida como a menor igreja da América Latina, a Capela São Francisco de Assis tem apenas quatro metros quadrados e encanta pela arte sacra e espiritualidade que abriga. Inaugurada em 15 de novembro de 2019, a capela levou dois anos para ser construída, com dedicação artesanal e envolvimento da comunidade local. Por Flipar

Reprodução/Santuário Ecológico do Aguaí