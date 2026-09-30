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Nova extinção em massa pode ser a mais rápida da história, alerta cientista

Se o mundo não agir rapidamente para combater as mudanças climáticas, a Terra pode passar por uma grande extinção de espécies.O alerta é do pesquisador do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London Hugh Montgomery.

Por Flipar
Jürgen Jester/Pixabay

Ele é um dos responsáveis pelo relatório de 2024 sobre crise climática e saúde da prestigiada revista científica The Lancet.

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Segundo ele, a Terra pode passar por uma situação parecida com a que aconteceu há milhões de anos, no chamado Período Permiano, quando cerca de 90% das espécies desapareceram por causa das condições extremas.

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Montgomery diz que essa extinção 'é a mais rápida da história do planeta' e ela já está acontecendo. 'Nós que estamos causando isso”, pontuou.

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Se a temperatura global subir 3 °C acima dos níveis pré-industriais, a situação pode ficar catastrófica.

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Em 2024, o planeta já registrou um aumento de 1,5 °C. Em 2025, a temperatura média global ficou cerca de 1,43 °C acima dos níveis pré-industriais, segundo a Organização Meteorológica Mundial.

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Mantidas as políticas atuais, o aquecimento pode chegar a 2,8 °C até 2100, conforme o relatório de 2025 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. “Se continuarmos golpeando a base dessa coluna, a própria espécie humana estará ameaçada', disse o pesquisador.

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'A concentração atmosférica de CO2 não só está aumentando, como está aumentando de forma cada vez mais acentuada”, alertou Montgomery. Mas os impactos graves podem aparecer ainda mais rápido do que o esperado.

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Segundo o especialista, se o aquecimento atingir entre 1,7 °C e 2,3 °C (mesmo que por pouco tempo), o gelo do Ártico pode derreter rapidamente, afetando as correntes oceânicas que regulam o clima.

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Esse processo levaria a um aumento do nível do mar em vários metros nos próximos 20 ou 30 anos, com efeitos devastadores.

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O pesquisador também destacou outros fatores do aquecimento global, como o metano – cerca de 83 vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono, liberado principalmente na extração de gás natural.

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Ele afirmou que agir agora para reduzir a poluição é crucial até para a economia mundial, que pode perder 38 trilhões de dólares por ano a partir de 2049 devido à crise climática.

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Por fim, Montgomery ressaltou a importância de pensar em formas de se adaptar, uma vez que a saúde das pessoas já está sendo afetada.

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No entanto, ele reforça que isso não pode ser feito sem reduzir drasticamente as emissões de poluentes: '[...] Não faz sentido focar apenas no alívio dos sintomas quando deveríamos estar buscando a cura”.

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