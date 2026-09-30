Galeria Nova extinção em massa pode ser a mais rápida da história, alerta cientista Se o mundo não agir rapidamente para combater as mudanças climáticas, a Terra pode passar por uma grande extinção de espécies.O alerta é do pesquisador do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London Hugh Montgomery. Por Flipar

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