Hinduísmo: conheça a riqueza de suas tradições, práticas espirituais e principais divindades

Orações, visitas a templos e rituais domésticos fazem parte da vida de muitos hindus. A puja, uma prática de culto, pode incluir flores, alimentos, incenso e luzes oferecidos às divindades. Veja a seguir alguns conceitos e figuras importantes dessa religiosidade.
Brahman: a realidade suprema Em muitas filosofias hindus, Brahman é a realidade eterna que fundamenta toda a existência. As interpretações variam: algumas tradições destacam seu caráter sem forma; outras o relacionam a uma divindade pessoal. Brahman e Brahma têm nomes semelhantes, mas significados diferentes.
Brahma: associado à criação Brahma é o deus associado à criação do universo. Ao lado de Vishnu e Shiva, integra a Trimurti, que reúne as funções de criação, preservação e dissolução. Esse conjunto é conhecido, mas não ocupa o mesmo lugar em todas as tradições hindus.
Vishnu: a preservação do mundo Vishnu é associado à preservação do universo e à manutenção da ordem. Nas tradições dedicadas a ele, é reverenciado como o ser supremo. Seus avatares, entre os quais estão Rama e Krishna, representam manifestações divinas que atuam no mundo.
Shiva: transformação e renovação Shiva é associado à dissolução do universo, parte de um ciclo que permite sua renovação. Também está ligado à meditação e à vida ascética. Nas tradições que o têm como divindade central, seu papel ultrapassa a ideia de destruição: ele é reverenciado como o ser supremo.
Devi: o divino feminino Devi significa “deusa” e pode designar a Grande Deusa, reverenciada sob diferentes formas. Durga e Kali estão entre suas manifestações mais conhecidas. Nas tradições chamadas shaktas, o divino feminino ocupa o centro da devoção e é reconhecido como realidade suprema.
Lakshmi: prosperidade e boa fortuna Lakshmi é a deusa associada à prosperidade, à riqueza e à boa fortuna. Sua presença é especialmente lembrada em celebrações do Diwali, quando muitos devotos buscam suas bênçãos. A festa também pode envolver generosidade, doações e serviço ao próximo.
Saraswati: conhecimento e artes Saraswati é associada ao conhecimento, à aprendizagem, à música e às artes. É reverenciada por quem busca sabedoria e desenvolvimento intelectual ou artístico. Sua figura mostra como o estudo e a criação também podem fazer parte da experiência religiosa.
Ganesha: caminhos e novos começos Reconhecido pela cabeça de elefante, Ganesha é associado à sabedoria e à remoção de obstáculos. Muitos devotos o invocam antes de iniciar projetos, atividades ou cerimônias. Sua presença expressa o desejo de começar uma nova etapa com discernimento e condições favoráveis.
Krishna e Rama: manifestações de Vishnu Krishna e Rama são reverenciados como avatares de Vishnu, embora Krishna seja considerado o próprio ser supremo em algumas tradições. Rama é associado à conduta correta e ao cumprimento do dever. Krishna reúne ensinamentos e narrativas ligados à proteção do bem e à devoção.
Hanuman: força a serviço da devoção Hanuman é uma divindade de forma simiesca, conhecida por sua devoção a Rama. Associado à força, à coragem e à lealdade, representa também o serviço desinteressado. Sua importância lembra que, na religiosidade hindu, a dedicação ao divino pode se expressar por meio das ações.