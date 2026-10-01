Celebridades e TV Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anos Isabelle Drummond voltará a interpretar a boneca Emília, do 'Sítio do Picapau Amarelo', quase 20 anos depois de viver a personagem na televisão. A atriz estará no 'Show da Esperança', espetáculo que integra a campanha Criança Esperança 2026. O programa será exibido pela TV Globo em 12 de outubro, Dia das Crianças, após 'Quem Ama Cuida', e marcará o reencontro da atriz com um de seus papéis mais conhecidos. Por Flipar

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