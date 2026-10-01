Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anos

O programa reunirá música e literatura em uma narrativa inspirada no universo das fábulas, no qual Lázaro Ramos interpretará o Guardião das Histórias, que passeará por uma biblioteca mágica e encontrará personagens do imaginário infantil, entre eles Emília. No especial, a boneca ajudará a desmascarar uma vilã que ronda o local, e Isabelle definiu o retorno ao papel como algo 'divertido e muito especial e simbólico'.
Criada por Monteiro Lobato em 1920, Emília apareceu pela primeira vez no livro 'A Menina do Narizinho Arrebitado'. Isabelle Drummond interpretou a personagem pela primeira vez em 2001, na adaptação de 'Sítio do Picapau Amarelo' produzida pela TV Globo. Ela interpretou a personagem até 2006 e, pelo trabalho, Isabelle recebeu, em 2001, o Prêmio TV Press de Atriz Revelação.
Isabelle Christine Lourenço Gomes Drummond nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1994. Ela começou a carreira aos seis anos, em 2000, com uma participação na novela 'Laços de Família', da TV Globo. No ano seguinte, fez parte do elenco da minissérie 'Os Maias', na qual interpretou Rosicler, filha da personagem de Ana Paula Arósio. Ainda em 2001, assumiu o papel de Emília em 'Sítio do Picapau Amarelo'.
Mais velha, Isabelle se destacou em 2009 com a novela 'Caras e Bocas', na qual interpretou Bianca, filha da personagem de Flávia Alessandra. Bianca ficou conhecida pelo bordão 'É a treva!', que se tornou uma das marcas da produção. Pelo trabalho, a atriz venceu o Capricho Awards na categoria de Melhor Atriz Juvenil Nacional.
Nos anos seguintes, Isabelle esteve em diferentes produções da TV Globo e interpretou personagens de destaque. Entre eles, estão Giane, de 'Sangue Bom', em 2013, e Megan, de 'Geração Brasil', em 2014, além de Júlia, de 'Sete Vidas', em 2015. A atriz também viveu Rosa em 'Cordel Encantado' e Anna Millman em 'Novo Mundo', exibida em 2017, além de participar de 'Verão 90', em 2019.
Outro papel marcante da carreira de Isabelle foi Cida, de 'Cheias de Charme', novela exibida pela TV Globo em 2012. Na trama, ela formava o trio de protagonistas ao lado de Taís Araújo, que interpretava Maria da Penha, e Leandra Leal, que vivia Maria do Rosário. As três personagens formavam o grupo musical Empreguetes.
Em 2023, o contrato fixo de Isabelle Drummond com a TV Globo chegou ao fim, após 22 anos de vínculo com a emissora, e a atriz se afastou da televisão. Em 2026, ela retornou às novelas com 'Coração Acelerado', trama das 19h, como Naiane Sampaio Amaral, vilã e rival de Agrado, personagem de Isadora Cruz.