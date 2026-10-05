Galeria O que é ube? Conheça o tubérculo roxo que virou tendência na gastronomia e até decoração Da espécie Dioscorea alata, o ube pertence à família dos inhames e carás, tem origem na Ásia Tropical e forte ligação com as Filipinas. A moda, porém, ultrapassou a cozinha e alcançou o vestuário, os interiores e os cosméticos, com lançamentos inspirados no tubérculo. Por Flipar

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