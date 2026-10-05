Galeria Forno soltando fumaça? Veja as principais causas e o que fazer Já foi preparar uma refeição no forno e percebeu o eletrodoméstico soltando fumaça? Essa situação pode acontecer tanto em fornos elétricos quanto a gás, novos ou antigos. Em alguns casos, a fumaça pode indicar apenas uma característica do funcionamento do equipamento. Em outros, pode estar relacionada a uma falha que oferece risco de incêndio. Por isso, é importante identificar a causa antes de continuar usando o aparelho. Por Flipar

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