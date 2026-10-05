Forno soltando fumaça? Veja as principais causas e o que fazer

Além de representar um possível problema de segurança, a fumaça pode prejudicar a qualidade dos alimentos e alterar o sabor das receitas. Ela também pode irritar os olhos e causar desconforto em pessoas com problemas respiratórios. Animais de estimação também podem sofrer com a exposição à fumaça.
Nos aparelhos novos, a fumaça pode surgir nos primeiros usos por causa do revestimento à base de óleo aplicado de fábrica em algumas resistências. O aquecimento gradual desse material provoca fumaça e odor, que costumam desaparecer depois de algumas utilizações. Nesse caso, o fenômeno não significa, necessariamente, que o forno esteja com defeito.
Nos modelos usados, os resíduos de alimentos estão entre as causas mais comuns. Pedaços de carne, pizza e outros ingredientes podem cair durante o preparo e queimar quando o forno voltar a ser aquecido. O mesmo pode ocorrer com gordura ou óleo derramados no interior do aparelho sem que a pessoa perceba.
Para fazer a limpeza, é necessário desligar o forno e esperar que ele esfrie completamente. Os pedaços maiores podem ser retirados com uma pinça de plástico, enquanto a gordura deve ser removida do teto, das laterais e do fundo com produtos apropriados para esse tipo de eletrodoméstico.
Outra possibilidade aparece depois da limpeza. Alguns produtos comerciais podem deixar resíduos nas superfícies internas, que podem queimar quando o forno é ligado novamente e liberar vapores químicos. Se isso acontecer, o aparelho deve ser desligado e receber uma nova limpeza com um pano úmido para remover os resíduos do produto.
A situação exige mais cuidado quando há chamas dentro do forno. Nesse caso, o aparelho deve ser desligado pelo comando, e a porta deve permanecer fechada para evitar que a entrada de oxigênio aumente as chamas. Nos modelos a gás, o registro deve ser fechado, se isso puder ser feito sem colocar a pessoa em contato com o fogo.
Se as chamas continuarem ou ultrapassarem o forno, a orientação é sair da cozinha, fechar a porta e chamar os Bombeiros pelo número 193. Extintores ABC ou CO? devem ser usados apenas em incêndios pequenos e quando houver uma rota de saída livre. Após um incêndio, o equipamento deve passar pela avaliação de um técnico autorizado antes de voltar a funcionar.