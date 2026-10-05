Galeria Castelo de Burghausen: conheça a fortaleza medieval que se estende por mais de 1 km na Alemanha Erguido sobre uma estreita formação rochosa na Baviera, o Castelo de Burghausen impressiona pela dimensão e pela preservação de sua arquitetura medieval. Localizado na cidade de mesmo nome, no sudeste da Alemanha, o complexo acompanha o terreno entre o rio Salzach e o lago Wöhrsee, praticamente na fronteira com a Áustria. Por Flipar

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