Galeria Imagens mentais para dormir melhor: conheça técnica que pode melhorar a qualidade do sono A dificuldade para desligar o cérebro à noite atinge pessoas ansiosas, transformando o momento de repouso em um período de pensamentos repetitivos e difíceis de controlar. Para quem lida com isso, diversas estratégias já foram testadas, como exercícios de respiração ou contagem regressiva, mas nem sempre produzem resultados consistentes. Nesse contexto, uma técnica chamada 'embaralhamento cognitivo' (termo 'cognitive shuffling', em inglês) surge como alternativa simples e, para muitos, eficaz. Por Flipar

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