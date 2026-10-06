Johnny Depp protagoniza “Ebenezer e os Fantasmas do Natal”, novo filme de Ti West

O roteiro preserva a premissa central da obra de Dickens, que acompanha a história de Ebenezer Scrooge, um homem rico e avarento que passa a noite de Natal sozinho e recebe visitas inesperadas. A partir desses encontros, ele é obrigado a encarar as consequências de suas escolhas e a refletir sobre a maneira como trata as pessoas ao seu redor.