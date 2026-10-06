Galeria Serra da Mesa: maior lago artificial do Brasil nasceu de hidrelétrica e transformou região de Goiás O reservatório de Serra da Mesa, no noroeste de Goiás, detém o título de maior lago artificial do Brasil em volume de água, com uma reserva que ultrapassa 50 bilhões de metros cúbicos. Esta imensa estrutura nasceu da construção de uma usina hidrelétrica no curso principal do rio Tocantins, no município de Minaçu, com capacidade para gerar 1.275 megawatts. A obra, concluída nos anos 1990, transformou a paisagem ao inundar áreas de cerrado e criar um espelho d’água de 1.700 km², volume que supera Por Flipar

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