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Alfajor: das antigas origens ao sucesso na Argentina

Embora seja uma referência da gastronomia argentina, o alfajor tem origem muito mais antiga. Acredita-se que suas raízes estejam na tradição culinária árabe, levada à Península Ibérica durante o domínio muçulmano, iniciado no século VIII. Na Argentina, o doce se popularizou no século XIX e ganhou características próprias.

Por Flipar
Reprodução de Instagram @ alfajoresodara

Originalmente, o doce era feito com uma mistura de mel, amêndoas, nozes e pão ralado. Assim, o nome vem do árabe 'al-hasú', que significa 'recheado', e 'al-fakhir', que quer dizer luxuoso.

Reprodução de Instagram

O doce se espalhou pela Espanha e, com o tempo, passou por diversas adaptações, mas manteve a base de dois biscoitos unidos por um recheio.

Reprodução de Instagram

Dessa forma, a palavra 'alfajor' foi documentada em dicionários espanhóis no século XIV, como uma variação da receita original.

Julgon/Wikimédia Commons

Em sua história, o popular doce alfajor chegou à América Latina através da colonização e foi adaptado aos ingredientes locais.

Silvio Tanaka/Wikimédia Commons

Com a colonização espanhola na América no século XVI, o alfajor não demorou muito para chegar aos países hispânicos, incluindo a Argentina. Entretanto, o doce passou a contar com diversas versões, variando conforme cada região do continente.

?Melu?Rogi? /Wikimédia Commons

Na Argentina, a versão com doce de leite se tornou a mais popular e um símbolo nacional, sendo produzida tanto artesanalmente quanto em escala industrial.

Reprodução do Flickr Rafael Zanette

Por lá, o químico francês Dr. Augusto Chammas é considerado o pioneiro na produção em massa do doce, fundando a primeira fábrica em 1869, o que impulsionou sua popularidade no país.

Francisco B. Bautista, Jr/Wikimédia Commons

O primeiro alfajor argentino, no entanto, foi o 'santafesino', criado em 1851, que possui três camadas de massa e cobertura de merengue.

TitiNicola/Wikimédia Commons

Contudo, no Brasil, a produção industrial de doces tem uma história diferente, com a influência inicial dos portugueses e o desenvolvimento posterior de indústrias nacionais de alimentos.

Reprodução do Facebook Caminos y Sabores

Entre essas indústrias, estão as de leite condensado e chocolate em pó, que impulsionaram doces tipicamente brasileiros como o brigadeiro.

Reprodução do Flickr Marina Arvanitidou

O alfajor Havanna vem da Argentina, onde a empresa foi fundada em 1947, em Mar del Plata. A marca é reconhecida mundialmente por exportar 10 milhões desses doces por ano.

Reprodução do X @matifer

O alfajor 'gramadense' não tem uma origem histórica em Gramado, mas sim uma apropriação e adaptação local do doce. A produção está ligada ao desenvolvimento da indústria de chocolate artesanal na cidade.

Divulgação

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