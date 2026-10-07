Galeria Alfajor: das antigas origens ao sucesso na Argentina Embora seja uma referência da gastronomia argentina, o alfajor tem origem muito mais antiga. Acredita-se que suas raízes estejam na tradição culinária árabe, levada à Península Ibérica durante o domínio muçulmano, iniciado no século VIII. Na Argentina, o doce se popularizou no século XIX e ganhou características próprias. Por Flipar

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