Giovanna Lancellotti será Carmen Miranda em cinebiografia dirigida por Esmir Filho

A ideia de transformar a história de Carmen Miranda em filme partiu de Giovanna. Desde 2021, ela trabalha para viabilizar o longa por meio de sua produtora, a GL Filmes, ao lado de Julio Uchôa, com quem já trabalhou em 'Ricos de Amor' e 'Ricos de Amor 2', além de Tatiana Issa e Guto Barra.
Esmir Filho aceitou o convite para dirigir o longa pouco depois de concluir 'Homem com H', cinebiografia de Ney Matogrosso lançada em 2025. Segundo o diretor, Giovanna chegou ao primeiro encontro com uma pesquisa sobre a cantora e uma proposta que relacionava a trajetória de Carmen Miranda à própria história da atriz.
Para se preparar para o papel, Giovanna estudou as músicas de Carmen Miranda, treinou a fala rápida, pesquisou os dialetos da época, assistiu aos filmes da cantora e leu biografias sobre sua vida. Atualmente, ela conta com profissionais de canto, voz, preparação corporal, coreografia e interpretação. A atriz treina de duas a três vezes por semana e deve aumentar a frequência para todos os dias à medida que as filmagens se aproximarem.
Giovanna já apareceu caracterizada como Carmen Miranda nos testes, que incluíram um figurino inspirado na roupa usada pela cantora em 1941, durante o número 'Rebola a Bola'. O roteiro é assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo, de 'Cangaço Novo', e as filmagens estão previstas para o segundo semestre de 2027, com locações no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Maricá e em Nova York.
Com orçamento de 61 milhões de reais, o longa tem estreia prevista para 2028 nos cinemas, com distribuição da H2O Films. Outra cinebiografia de Carmen Miranda também está em desenvolvimento, 'Pra Você Gostar de Mim', dirigida por Bruno Barreto, tem Lorena Comparato apontada para o papel da cantora, após a saída de Larissa Manoela por conflito de agenda.
Giovanna Lancellotti nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 21 de maio de 1993, e tem 33 anos. Ela estreou na televisão em 'Insensato Coração', novela da TV Globo, em 2011, como Cecília. Depois, interpretou Linda em 'Gabriela', em 2012, e Bélgica em 'Alto Astral', em 2014.
Ao longo da carreira, a atriz também interpretou Milena em 'Sol Nascente' e Rochelle em 'Segundo Sol', além de voltar às novelas em 2025 como Kami em 'Dona de Mim'. No cinema, Giovanna atuou em vários filmes, entre eles 'Tudo Por Um Popstar', 'O Lado Bom de Ser Traída', “Incompatível”, e a franquia 'Ricos de Amor', lançada em 2020 e que ganhou uma sequência em 2023.