Giovanna Lancellotti será Carmen Miranda em cinebiografia dirigida por Esmir Filho

Ao longo da carreira, a atriz também interpretou Milena em 'Sol Nascente' e Rochelle em 'Segundo Sol', além de voltar às novelas em 2025 como Kami em 'Dona de Mim'. No cinema, Giovanna atuou em vários filmes, entre eles 'Tudo Por Um Popstar', 'O Lado Bom de Ser Traída', “Incompatível”, e a franquia 'Ricos de Amor', lançada em 2020 e que ganhou uma sequência em 2023.