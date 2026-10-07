Estilo de Vida Sementes e plantas que rendem ótimos cosméticos Sementes e plantas têm papel relevante na produção de cosméticos por terem compostos naturais capazes de hidratar, proteger e auxiliar na renovação da pele e dos cabelos. Seus óleos e extratos são ricos em vitaminas, ácidos graxos e antioxidantes. Por Flipar

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