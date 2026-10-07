Em plena metrópole, São Paulo guarda o maior cafezal urbano do planeta urbano do mundo fica no Brasil

Durante a florada, abelhas e outros insetos visitam as flores do cafezal e contribuem para a polinização. A presença desses polinizadores pode aumentar a formação de frutos e favorecer a produtividade e a qualidade da produção.
O IB usa redes e armadilhas para estudar polinizadores de forma sustentável. Criado nos anos 1950, o cafezal cultiva seis variedades, recebe visitantes e celebra a cultura do café no evento Sabor da Colheita.
Os cafezais prosperam principalmente em regiões tropicais, mas altitude, temperatura e regime de chuvas influenciam bastante o cultivo. No Brasil, as plantações se concentram sobretudo em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rondônia.
Duas espécies predominam nos cafezais brasileiros: Coffea arabica, conhecida como arábica, e Coffea canephora, que inclui o conilon. Elas exigem condições diferentes de clima e altitude e também apresentam características distintas de produtividade.
O cafeeiro não começa a produzir imediatamente após o plantio. Em geral, a primeira colheita comercial ocorre cerca de dois anos e meio a três anos depois. Bem manejada, a plantação pode continuar produtiva por várias décadas.
Depois das chuvas, os cafeeiros podem apresentar uma intensa florada, cobrindo os ramos de pequenas flores brancas. Após a polinização e a fecundação, começam a se desenvolver os frutos, que passam por diferentes estágios até amadurecer.
No Brasil, a colheita costuma se concentrar entre maio e setembro, embora o período varie conforme região, espécie e condições climáticas. Os frutos não amadurecem todos exatamente ao mesmo tempo, o que influencia o planejamento da colheita.