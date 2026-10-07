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Em plena metrópole, São Paulo guarda o maior cafezal urbano do planeta urbano do mundo fica no Brasil

O maior cafezal urbano do mundo fica no Instituto Biológico, em São Paulo. O espaço reúne mais de 2.200 pés de café em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados. Na época da florada, as plantas ficam cobertas de pequenas flores brancas, que antecedem a formação dos frutos.

Por Flipar
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Durante a florada, abelhas e outros insetos visitam as flores do cafezal e contribuem para a polinização. A presença desses polinizadores pode aumentar a formação de frutos e favorecer a produtividade e a qualidade da produção.

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O IB usa redes e armadilhas para estudar polinizadores de forma sustentável. Criado nos anos 1950, o cafezal cultiva seis variedades, recebe visitantes e celebra a cultura do café no evento Sabor da Colheita.

Instituto Biológico/Flickr

Os cafezais prosperam principalmente em regiões tropicais, mas altitude, temperatura e regime de chuvas influenciam bastante o cultivo. No Brasil, as plantações se concentram sobretudo em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rondônia.

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Duas espécies predominam nos cafezais brasileiros: Coffea arabica, conhecida como arábica, e Coffea canephora, que inclui o conilon. Elas exigem condições diferentes de clima e altitude e também apresentam características distintas de produtividade.

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O cafeeiro não começa a produzir imediatamente após o plantio. Em geral, a primeira colheita comercial ocorre cerca de dois anos e meio a três anos depois. Bem manejada, a plantação pode continuar produtiva por várias décadas.

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Depois das chuvas, os cafeeiros podem apresentar uma intensa florada, cobrindo os ramos de pequenas flores brancas. Após a polinização e a fecundação, começam a se desenvolver os frutos, que passam por diferentes estágios até amadurecer.

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No Brasil, a colheita costuma se concentrar entre maio e setembro, embora o período varie conforme região, espécie e condições climáticas. Os frutos não amadurecem todos exatamente ao mesmo tempo, o que influencia o planejamento da colheita.

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