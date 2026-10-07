Galeria Em plena metrópole, São Paulo guarda o maior cafezal urbano do planeta urbano do mundo fica no Brasil O maior cafezal urbano do mundo fica no Instituto Biológico, em São Paulo. O espaço reúne mais de 2.200 pés de café em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados. Na época da florada, as plantas ficam cobertas de pequenas flores brancas, que antecedem a formação dos frutos. Por Flipar

Instituto Biológico Flickr