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Mais de 900 incidentes: bando de macacos agressivos aterroriza moradores e provoca caos em ruas de cidade do Japão

Um grupo de macacos agressivos voltou a causar preocupação entre os moradores de Yugawara, cidade localizada na província de Kanagawa, no Japão. A ocorrência mais recente teve como vítima um homem de cerca de 40 anos, atacado por mais de dez animais quando deixava um bar que costuma frequentar.

Por Flipar
Pexels/Iban Lopez Luna

Os macacos avançaram contra ele e chegaram a morder suas mãos diversas vezes antes que conseguisse fugir. Por causa dos ferimentos, o homem precisou procurar atendimento médico. O episódio faz parte de uma sequência de confrontos que assusta a população local desde 2025.

Reprodução/YouTube

Com mais de 23 mil habitantes, Yugawara fica no extremo sul de Kanagawa e possui uma forte tradição turística. A cidade é conhecida principalmente por suas fontes termais de origem vulcânica, os chamados onsens, além de sua relação histórica com escritores e outras figuras da literatura japonesa.

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