Mais de 900 incidentes: bando de macacos agressivos aterroriza moradores e provoca caos em ruas de cidade do Japão

Os macacos avançaram contra ele e chegaram a morder suas mãos diversas vezes antes que conseguisse fugir. Por causa dos ferimentos, o homem precisou procurar atendimento médico. O episódio faz parte de uma sequência de confrontos que assusta a população local desde 2025.
Com mais de 23 mil habitantes, Yugawara fica no extremo sul de Kanagawa e possui uma forte tradição turística. A cidade é conhecida principalmente por suas fontes termais de origem vulcânica, os chamados onsens, além de sua relação histórica com escritores e outras figuras da literatura japonesa.