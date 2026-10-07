Animais Mais de 900 incidentes: bando de macacos agressivos aterroriza moradores e provoca caos em ruas de cidade do Japão Um grupo de macacos agressivos voltou a causar preocupação entre os moradores de Yugawara, cidade localizada na província de Kanagawa, no Japão. A ocorrência mais recente teve como vítima um homem de cerca de 40 anos, atacado por mais de dez animais quando deixava um bar que costuma frequentar. Por Flipar

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