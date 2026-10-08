Galeria Cité de Carcassonne: encanto medieval transforma cidade francesa em atração turística Localizada na região da Occitânia, no sul da França, a Cité de Carcassonne é uma impressionante cidade medieval fortificada. Suas imponentes muralhas e torres pontiagudas formam um cenário que remete à Idade Média e encanta visitantes de todo o mundo. Por Flipar

Imagem de mike1550 por Pixabay