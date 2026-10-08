Galeria Nova Zelândia encanta com construções que unem história, cultura e beleza arquitetônica A Nova Zelândia reúne construções históricas e modernas que refletem influências britânicas, tradições maori e a relação do país com suas paisagens naturais. De grande importância cultural, religiosa e turística, muitos desses edifícios são marcos nacionais que ajudam a contar a história neozelandesa. Conheça alguns dos mais emblemáticos. Por Flipar

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