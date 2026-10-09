Café: curiosidades, tradições e segredos da bebida que conquistou o mundo

Como tudo surgiu - Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna'.
Existem dois tipos - São dois os tipos de grãos do café: Arábica (Coffea arabica) e Robusta (Coffea canephora). Eles possuim características diferentes. Por exemplo, o café arábica possui doçura natural enquanto os grãos de Robusta são mais amargos. A escolha vai pelo gosto do consumidor.
Faz bem para saúde - É verdade que exagerar no café pode trazer complicações para o seu organismo. No entanto, um estudo publicado na revista acadêmica Annals of Internal Medicine indicou que tomar cerca de três xícaras de café por dia pode reduzir o risco de morte, além do fato de o café ter antioxidantes.
Também faz mal para a saúde - Como destacado anteriormente, o café também pode fazer mal caso seja consumido em grandes quantidades. Ele pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, além de nervosismo e também insônia. Já em mulheres gestantes, o consumo exagerado de café pode causar atraso na formação cerebral do feto.
Primeiras cafeterias - Você já parou para pensar como surgiram os primeiros estabelecimentos que vendiam café no mundo? A resposta é Oriente Médio. Foi lá que surgiram as primeiras cafeterias, que eram ambientes muito populares e que se tornaram um espaço para interação social.
Embora o café faça parte do cotidiano dos brasileiros, é na Finlândia que se registra um dos maiores consumos por habitante do mundo. Segundo dados da Organização Internacional do Café (OIC), o consumo no país nórdico gira em torno de 12 quilos de café por pessoa ao ano, considerando o peso dos grãos, e não da bebida preparada.
Na sequência aparece a Noruega, com 9,9 kg de café por habitante ao ano, seguida pela Islândia, com 9 kg. A Dinamarca ocupa a quarta posição, com 8,7 kg, enquanto os Países Baixos aparecem em quinto, com 8,4 kg. A Suécia vem logo depois, com 8,2 kg, segundo levantamento histórico da OIC.
Dicas para um bom café – Moer os grãos pouco antes do preparo é uma das melhores maneiras de preservar o aroma e o sabor da bebida. Isso porque, depois de moído, o café perde gradualmente compostos aromáticos em contato com o ar. A moagem fresca ajuda a garantir uma bebida mais saborosa e perfumada.
Outra dica importante na hora de fazer o café é verificar se o equipamento está limpo, sem qualquer sedimento antigo que possa deixar o café amargo e rançoso. Além disso, use água mineral ou filtrada, deixando-a na temperatura ideal 90 e 95°C, principalmente no momento em que você for colocar os grãos de café.
Segunda bebida mais popular do mundo - Uma curiosidade interessante sobre o café é que ele está no Top 2 de líquidos mais ingeridos no planeta Terra. Como já era de se esperar, o primeiro lugar ficou com a água, que é o líquido essencial para qualquer ser humano,