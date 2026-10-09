Netinho de Paula recebe alta e agradece apoio após cirurgia para tratar câncer: ‘Nem sei se mereço tanto’

Em 1986, tornou-se vocalista do grupo Negritude Júnior, formado por jovens da comunidade onde vivia. A banda conquistou o público com músicas como “Cohab City” e “Tanajura”, que se tornaram referências do pagode daquela época. Em 2001, Netinho deixou o conjunto para investir na carreira solo.
Em 2026, Netinho disputou uma vaga para deputado federal por São Paulo, mas não foi eleito. Desde 2019, ele apresenta o programa 'É da Gente', da Rede TV. Além disso, integra o projeto musical 'Samba 90 Graus' ao lado de Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, e Márcio Art, ex-vocalista do Art Popular.