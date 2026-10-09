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Netinho de Paula recebe alta e agradece apoio após cirurgia para tratar câncer: ‘Nem sei se mereço tanto’

O cantor Netinho de Paula recebeu alta hospitalar em 8 de outubro, após passar por uma cirurgia para a retirada completa da tireoide e de linfonodos da região central do pescoço, em São Paulo. O procedimento, realizado no Hospital BP Mirante, durou cerca de uma hora e meia e transcorreu sem complicações.

Por Flipar
Reprodução/Redes Sociais

Em 1986, tornou-se vocalista do grupo Negritude Júnior, formado por jovens da comunidade onde vivia. A banda conquistou o público com músicas como “Cohab City” e “Tanajura”, que se tornaram referências do pagode daquela época. Em 2001, Netinho deixou o conjunto para investir na carreira solo.

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Em 2026, Netinho disputou uma vaga para deputado federal por São Paulo, mas não foi eleito. Desde 2019, ele apresenta o programa 'É da Gente', da Rede TV. Além disso, integra o projeto musical 'Samba 90 Graus' ao lado de Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, e Márcio Art, ex-vocalista do Art Popular.

Reprodução/Instagram @samba90graus

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