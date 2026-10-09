Celebridades e TV Netinho de Paula recebe alta e agradece apoio após cirurgia para tratar câncer: ‘Nem sei se mereço tanto’ O cantor Netinho de Paula recebeu alta hospitalar em 8 de outubro, após passar por uma cirurgia para a retirada completa da tireoide e de linfonodos da região central do pescoço, em São Paulo. O procedimento, realizado no Hospital BP Mirante, durou cerca de uma hora e meia e transcorreu sem complicações. Por Flipar

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