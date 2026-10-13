Mckenna Grace recria look de Katniss em evento de “Jogos Vorazes”

A peça pertence ao acervo da estilista Monique Lhuillier e não corresponde ao vestido original do filme. Em publicação em suas redes sociais, Mckenna contou ser grande fã da franquia e disse que quis prestar homenagem a Katniss, ciente do que a roupa significa para o desenvolvimento da trama.
No filme, o presidente Snow, interpretado por Donald Sutherland, determina que Katniss use o vestido de noiva durante uma entrevista antes do 75º Jogos Vorazes. Criado pelo estilista Cinna, personagem de Lenny Kravitz, o figurino se transforma no palco em um traje preto com asas, em referência ao Tordo, símbolo associado à protagonista.
A relação de Mckenna com a franquia, porém, vai além da admiração. A atriz interpretará Maysilee Donner em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, prelúdio da saga que estreará nos cinemas no dia 19 de novembro de 2026. A trama se passa décadas antes dos acontecimentos protagonizados por Katniss e acompanha o jovem Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante a disputa dos 50º Jogos Vorazes.
Outro projeto de destaque na agenda da atriz é a série live-action de “Scooby-Doo”, da Netflix, na qual interpretará Daphne Blake. Com oito episódios, a produção apresentará a história de origem da turma do Mistério S/A. Na trama, os amigos Salsicha e Daphne encontram um filhote solitário de dogue alemão que pode ter testemunhado um assassinato sobrenatural. Para resolver o caso, eles se unem à Velma e a Fred.
Nascida em 25 de junho de 2006, em Grapevine, no Texas, Mckenna Grace começou a atuar ainda muito nova. Seu primeiro papel de grande destaque foi em “Um Laço de Amor”, de 2017, no qual interpretou Mary Adler, uma criança prodígio. Pela atuação, foi indicada ao Critics’ Choice Movie Award de Melhor Jovem Intérprete.
A atriz também se destacou quando interpretou Esther Keyes, em “O Conto da Aia”, série distópica protagonizada por Elisabeth Moss e Yvonne Strahovski. A produção retrata um futuro totalitário no qual as mulheres são brutalmente subjugadas e tratadas como propriedade do Estado para fins reprodutivos. Em 2022, Mckenna foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz Convidada em Série de Drama por sua atuação na série.
A atriz também esteve em algumas produções de terror, como “Amityville: O Despertar”, “Annabelle 3: De Volta para Casa”, “Maligno”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “A Maldição da Residência Hill” e “Pânico 7”. Outros títulos de sua filmografia são “Eu, Tonya”, “Ghostbusters: Mais Além” e “Se Não Fosse Você”, entre outras produções.