Mckenna Grace recria look de Katniss em evento de “Jogos Vorazes”

Outro projeto de destaque na agenda da atriz é a série live-action de “Scooby-Doo”, da Netflix, na qual interpretará Daphne Blake. Com oito episódios, a produção apresentará a história de origem da turma do Mistério S/A. Na trama, os amigos Salsicha e Daphne encontram um filhote solitário de dogue alemão que pode ter testemunhado um assassinato sobrenatural. Para resolver o caso, eles se unem à Velma e a Fred.