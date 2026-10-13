Viu essa? Pepino gigante surpreendeu agricultor em SC; conheça os benefícios do vegetal para a saúde

Acostumado ao trabalho na agricultura, Ambrósio contou ao programa Globo Rural que nunca havia visto um pepino daquele tamanho. Segundo ele, nenhum produto ou técnica especial foi utilizado no cultivo. Como o vegetal estava muito maduro, o agricultor decidiu aproveitar as sementes e oferecê-lo como alimento às aves.
Apesar das dimensões impressionantes, o pepino catarinense não superou o recorde mundial de comprimento. A marca citada é de 1,07 metro, alcançada por um exemplar cultivado no Reino Unido. O caso brasileiro mostra como condições de cultivo podem favorecer o crescimento excepcional de alguns vegetais.
O pepino, aliás, é um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo. Destaca-se por suas inúmeras propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composto por cerca de 95% de água, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável.
É também rico em minerais, vitaminas e compostos antioxidantes, ajudando no combate a diversas condições. Vamos conhecer, então, os principais benefícios do pepino?
Entre os principais, a sua capacidade de ajudar na perda de peso merece destaque. Por ser baixo em calorias e rico em fibras e água, o pepino aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite, o que pode auxiliar na redução de calorias diárias.
Por ser um alimento de fácil digestão e pouco calórico, pode ser consumido a qualquer momento do dia, sem prejudicar o controle do peso. Com 95% de água, é uma excelente fonte de líquidos, importante para quem pratica atividades físicas.
Os eletrólitos presentes no pepino ajudam a prevenir a desidratação e promovem a reposição de sais minerais perdidos durante o exercício físico. Além disso, o fruto pode ser consumido em forma de sucos, vitaminas ou como simples água aromatizada.
O pepino também é conhecido por suas propriedades anticancerígenas. Ele contém cucurbitacinas, substâncias que demonstraram ter um efeito antiproliferativo, ou seja, inibem o crescimento de células cancerosas.
É rico em fibras, antioxidantes, potássio e magnésio, elementos que ajudam a reduzir o colesterol LDL (o colesterol ruim), a controlar a pressão arterial e a promover a circulação sanguínea saudável.
Dessa forma, o consumo do pepino contribui para a prevenção de doenças como aterosclerose, infartos e derrames cerebrais. Ele também é útil para diminuir a pressão arterial.
Além disso, a presença de cucurbita, substância encontrada no pepino, pode estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, ajudando a regular a glicose no organismo e prevenindo o desenvolvimento da diabetes tipo 2.
O pepino é um ingrediente versátil que pode ser utilizado de diversas formas na culinária. Em saladas, pode ser cortado em rodelas ou cubos, combinando bem com folhas verdes, tomate e queijo.
Para quem tem dificuldade de digerir a casca, o pepino pode ser consumido sem ela, o que deixa o sabor mais suave. Pode variar, é claro, do gosto pessoal e da receita em si.
A ingestão de pepino favorece a formação de fezes mais volumosas, facilitando sua eliminação e promovendo a saúde intestinal. Ele também auxilia na desintoxicação do organismo.
Devido à sua ação diurética, ele ajuda a eliminar toxinas e o excesso de sódio do corpo, reduzindo a retenção de líquidos. O pepino também desempenha papel na saúde óssea. Ele é uma excelente fonte de vitamina K, essencial para a formação de ossos fortes.
O fruto também contém sílica, um mineral que favorece o fortalecimento do cabelo e das unhas. A sílica contribui para a formação do colágeno, uma proteína essencial para manter a integridade das células do corpo e proporcionar maior resistência aos cabelos e unhas.