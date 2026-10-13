Estilo de Vida Viu essa? Pepino gigante surpreendeu agricultor em SC; conheça os benefícios do vegetal para a saúde Um pepino gigante, com 90 centímetros de comprimento e 7 quilos, chamou a atenção em uma propriedade rural de Rio do Sul, em Santa Catarina. O vegetal foi colhido no início de 2026 pelo agricultor Ambrósio Magnani, de 85 anos, conhecido como “Nonô Bode”. Por Flipar

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