Galeria Geoglifos do Acre: desenhos gigantes na Amazônia intrigam pesquisadores e guardam mistérios milenares O solo de áreas rurais da Amazônia Ocidental, especialmente no Acre, guarda vestígios de antigas populações indígenas. Conhecidas como geoglifos, essas estruturas foram construídas há muitos séculos, com valas e elevações de terra que formam grandes figuras geométricas, como círculos e quadrados. Por Flipar

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