Galeria Pequenas no tamanho, grandes nos benefícios: o poder das nozes, avelãs e amêndoas Nozes, avelãs e amêndoas são alimentos saborosos e nutritivos que podem trazer diversos benefícios à saúde. Ricas em gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais, essas oleaginosas ajudam a complementar uma alimentação equilibrada. Conheça suas propriedades e descubra por que vale a pena incluí-las no cardápio. Por Flipar

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