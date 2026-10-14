Estilo de Vida Ana Paula Siebert mostra detalhes da reforma de apartamento de luxo Ana Paula Siebert mostrou, em 9 de outubro de 2026, novos detalhes da reforma do apartamento de luxo onde viverá com o marido, Roberto Justus, e a filha, Vicky, em São Paulo. Em vídeos publicados nas redes sociais, a influenciadora compartilhou os bastidores da obra, exibiu acabamentos sofisticados e apresentou alguns dos ambientes que estão sendo preparados para a mudança. Por Flipar

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