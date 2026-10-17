Entretenimento O que muda no Oscar 2027: novas regras para atores, filmes estrangeiros e uso da IA A edição de 2027 do Oscar terá mudanças. A academia promoveu uma reformulação nas regras de elegibilidade, especialmente na categoria de Filme Internacional. As alterações refletem a tentativa da Academia de modernizar o prêmio diante das transformações do cinema global e das novas tecnologias. Por Flipar

Divulgação