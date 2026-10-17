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O que muda no Oscar 2027: novas regras para atores, filmes estrangeiros e uso da IA

A edição de 2027 do Oscar terá mudanças. A academia promoveu uma reformulação nas regras de elegibilidade, especialmente na categoria de Filme Internacional. As alterações refletem a tentativa da Academia de modernizar o prêmio diante das transformações do cinema global e das novas tecnologias.

Por Flipar
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Uma das mudanças mais significativas é o fim da limitação de apenas um filme por país na disputa de Filme Internacional. Agora, mais de uma produção de uma mesma nação pode chegar à premiação, ampliando a diversidade de concorrentes.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Filmes que vencerem prêmios importantes em festivais internacionais passam a ter acesso direto à elegibilidade. Eventos como Cannes, Veneza e Berlim entram nesse novo critério, fortalecendo o papel dos festivais no caminho até o Oscar

imagem gerada por i.a

Essa mudança reduz o peso das escolhas feitas por comissões nacionais, que antes decidiam qual filme representaria cada país. Agora, a seleção se torna menos política e mais aberta ao reconhecimento artístico global.

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Outra alteração relevante é que o prêmio de Filme Internacional deixará de ser creditado ao país. A partir de agora, a estatueta será oficialmente atribuída ao diretor da obra, valorizando o trabalho individual.

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Dessa forma, o nome do diretor será gravado no troféu ao lado do título da produção. Essa alteração aproxima a categoria do padrão de Melhor Filme, onde o reconhecimento vai para os realizadores e não para o país.

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A Academia também criou novas regras relacionadas ao uso de inteligência artificial. Performances e roteiros gerados por IA não poderão concorrer, exigindo autoria humana comprovada.

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Essa decisão surge após debates na indústria sobre o uso de tecnologia para recriar atores ou produzir conteúdo criativo. A medida busca preservar o protagonismo humano na criação cinematográfica.

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Outra mudança importante envolve os atores, que agora poderão receber mais de uma indicação na mesma categoria. Antes, apenas a atuação mais votada era considerada.

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Em 2006, por exemplo, Leonardo DiCaprio teve dois filmes fortes: Os Infiltrados e Diamante de Sangue. A Academia concentrou a campanha em um deles para evitar divisão. Resultado: ele foi indicado só por “Diamante de Sangue”, mesmo com destaque nos dois.

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As novas diretrizes valem para filmes lançados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026. A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para o dia 14 de março, consolidando essas transformações que buscam modernizar a premiação.

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