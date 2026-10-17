Animais Molinésia-amazona: espécie de peixe formada apenas por fêmeas desafia teorias da evolução Durante décadas, biólogos consideraram que determinadas espécies compostas apenas por fêmeas teriam poucas chances de sobreviver por longos períodos. Segundo as teorias clássicas da evolução, a ausência da reprodução favoreceria o acúmulo gradual de mutações prejudiciais, comprometendo a saúde genética das populações até levá-las à extinção. No entanto, um pequeno peixe encontrado nos rios do México e do sul do Texas desafia essa previsão há cerca de 100 mil anos. Conheça esse curioso animal a s Por Flipar

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