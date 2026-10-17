Galeria Monte Kailash: Lendas milenares e mistérios no Himalaia O Monte Kailash é uma das montanhas mais misteriosas e reverenciadas do planeta. Fica no oeste do Tibete, região administrada pela China, e se eleva a cerca de 6.638 metros de altitude dominando uma paisagem de planaltos, lagos cristalinos e picos cobertos de neve. Embora não esteja entre as montanhas mais altas do mundo, sua importância espiritual supera a de muitos gigantes do Himalaia. Para milhões de pessoas, Kailash não representa apenas uma formação geológica, mas um local sagrado ligado à Por Flipar

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