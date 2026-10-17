Estilo de Vida Shoyu: tradição milenar e cuidados no consumo diário O shoyu, ou molho de soja, é um dos condimentos mais populares da culinária asiática. Produzido tradicionalmente por meio da fermentação da soja e do trigo, ele conquistou espaço em cozinhas do mundo inteiro graças ao sabor intenso e à versatilidade. Por Flipar

imagem gerada por i.a