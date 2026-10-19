Estilo de Vida Quimono atravessa séculos e mantém vivas as tradições e a identidade cultural do Japão O quimono representa, além do traje, uma parte da memória, da tradição e da identidade cultural do Japão. O livro 'Tecendo Histórias: O Imaginário dos Quimonos', lançado em fevereiro pelo Museu da Imigração Japonesa, mostra como a vestimenta carrega significados ligados à cultura e à presença de seus descendentes no Brasil. Por Flipar

Takaaki Kawai - wikimedia commons