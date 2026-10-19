Galeria Serranía de Hornocal: o espetáculo das montanhas coloridas da Argentina No norte da Argentina, uma impressionante formação montanhosa chama a atenção pelas faixas de cores que parecem pintadas à mão. Conhecida como Serranía de Hornocal ou Montanha das 14 Cores, essa paisagem da província de Jujuy reúne milhões de anos de história geológica e se tornou uma das atrações naturais mais fascinantes do país. Conheça suas curiosidades! Por Flipar

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