Animais Musgo: pequeno na aparência, gigante na importância para o equilíbrio dos ecossistemas O musgo exerce papel crucial nos ecossistemas. Ele é um dos organismos mais antigos da Terra. Pertencente ao grupo das briófitas, sua aparência discreta esconde funções vitais, como retenção de umidade, proteção do solo e criação de micro-habitats para pequenos animais e insetos. Por não possuir raízes verdadeiras, o musgo absorve água diretamente do ambiente, tornando-se indicador da qualidade do ar e da umidade. Essa característica o torna importante em estudos ambientais e na conservação da b Por Flipar

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